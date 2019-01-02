ليبيا – بعث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة رسالة اليوم الأربعاء إلى نائبة الرئيس ووزيرة الخارجية في جمهورية بنما إيزابيل دي سان فالو دي الفارادو.

سيالة طلب بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة نقل تحيات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى خوان كارلوس فاريلا رئيس جمهورية بنما.



وعبر سيالة في رسالته عن امتنان وتقدير وزارة الخارجية لتعاونهم مع السفارة الليبية في بنما في معالجة موضوع الناقلة الليبية (بدر ) التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري والتي استولت علييها شركة أمنية خاصة رفقة مجموعة من شرطة الحدود البلغارية بتاريخ 21 ديسمبر وتم تسجيلها بتاريخ 26 ديسمبر في مكتب تسجيل للبحرية البنمية في أثينا تحت اسم BDIN و حروف النداء HOES وتم رفع العلم البنمي عليها.



وقد أسفرت جهود الدبلوماسية الليبية والمتابعة مع الحكومة البنمية عن صدور تعليمات من البحرية التجارية البنمية بإلغاء التصريح المؤقت الذي تحصل عليه الخاطفون بعد التأكد من عدم صحة المستندات المقدمة .



كما طالب سيالة من الفارادو تدخل الحكومة البنمية لالغاء التسجيل المؤقت للناقلة المختطفة في مكتب السلطات البحرية البنمية في أثينا.



يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا في بور غاس كانت قد أصدرت حكماً في 21 ديسمبر يقضي بالافراج عن الناقلة بدر وتسليمها لمالكها الأصلي الشركة الوطنية للنقل البحري غير أن السلطات البلغارية منحت الإذن بالإبحار عند منتصف الليل بتاريخ 27 ديسمبر وهو يوم تسجيل حكم المحكمة للحيلولة دون تنفيذ الحكم ولتكون الناقلة خارج السلطة القضائية للسلطات البلغارية .