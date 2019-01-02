أبوظبي – كشف صندوق النقد العربي، عن تراجع عجز الموازنة العامة المُجمعة للدول العربية، بنسبة 38.9 بالمئة إلى 151.4 مليار دولار في 2017.

وأضاف صندوق النقد في تقرير، الأربعاء، أن العجز المحقق في 2017، يشكل نحو 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

وكان عجز الدول العربية يقدر بنحو 247.6 مليار دولار في 2016، ما يمثل 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي تراجع العجز، بالتزامن مع تحسن إيرادات الدول المنتجة للنفط، مع صعود أسعار الخام، وتنفيذ معظم الدول المنتجة والمستهلكة له، إجراءات تقشفية.

وأوضح تقرير صندوق النقد، أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية ارتفع كمجموعة بنسبة 17.1 بالمئة، إلى 675.2 مليار دولار في 2017، ما يمثل حوالي 27.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب التقرير، ارتفع الإنفاق العام للدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 0.3 بالمئة إلى 826.7 مليار دولار في 2017، تشكل ما نسبته 33.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونفذت عديد البلدان العربية في 2017، إجراءات وزيادات ضريبية وفرض أخرى، بهدف تعزيز المداخيل وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.