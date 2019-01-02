ليبيا – بحث وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين مع وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس آلية وضع حلول وخطط إستراتيجية لمعالجة التضخم الإداري في مؤسسات الدولة.

الوزيران ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل مع الإدارات المختصة عدد من المواضيع الهامة أبرزها الملاكات الوظيفية للمؤسسات وسبل تنظيمها بالإضافة إلى معالجة قرارات التعيين الصادرة عن مؤسسات دون مراعاة الشروط سواء القانونية أو المالية.

يشار إلى أن أغلب مؤسسات الدولة تعاني من تكدس الموظفين فيها ما تسبب في إرتفاع باب المرتبات في الميزانية العامة للدولة من 9 مليار دينار قبل عام 2011 إلى أكثر من 20 مليار خلال عام 2017.