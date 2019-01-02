في أول تغريدة له في العام الجديد.. ترامب ينصح منتقديه

في أول تغريدة له في العام الجديد.. ترامب ينصح منتقديه

واشنطن – بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الجديد بإطلاق تغريداته المعتادة، ودعا امس الثلاثاء جميع منتقديه إلى “الهدوء والاستمتاع بالرحلة”.

وكتب ترامب في تغريدة بالخط العريض: “عام سعيد على الجميع ومن بينهم الكارهون وإعلام الأخبار الكاذبة! 2019 سيكون عاما رائعا لهؤلاء الذين لا يعانون من أعراض الانطباع الخاطئ عن ترامب”.

وأضاف: “ما عليكم سوى أن تهدؤوا وتستمتعوا بالرحلة، أمور عظيمة تحدث في بلادنا”.

وأتبع تغريدته بعد وقت قصير بتغريدة أخرى حملت رسالة أكثر تقليدية قال فيها: “كل عام وأنتم بخير”.

وبعد ذلك عاد الرئيس المعروف عنه استخدامه لتويتر على مدار الساعة، إلى مهاجمة الديمقراطيين الذين يرفضون دعم اقتراحه ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، واتهامهم بعدم الاهتمام بـ”الجرائم والمخدرات التي تجلبها الحدود المفتوحة”.

كما شن هجوما على الجنرال المتقاعد ستانلي ماكريستال الذي وصف ترامب بأنه غير نزيه وغير أخلاقي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأحد.

وقال ترامب: “لقد طرد أوباما الجنرال ماكريستال كالكلب.. وكانت مهمته الأخيرة فاشلة تماما.. وهو معروف بالثرثرة والغباء.. وهو من عشاق هيلاري )كلينتون)”.

وأجبر ماكريستال على الاستقالة من قيادة القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، بعد أن نشرت صحيفة “رولنغ ستونز” مقالا احتوى على تصريحات انتقد فيها مسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ومن بينهم نائب الرئيس جو بايدن.

المصدر: وكالات + تويتر