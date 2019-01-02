كيف شعرت سميرة سعيد عندما شاهدت نفسها في الثمانين من عمرها؟ وماذا عن ابنها؟

كيف شعرت سميرة سعيد عندما شاهدت نفسها في الثمانين من عمرها؟ وماذا عن ابنها؟

دبي – استضاف برنامج “حكايتي مع الزمان” المذاع على فضائية دبي، الفنانة سميرة سعيد وابنها شادي، اللذين خضعا لخبراء الماكياج لتحويل سميرة إلى عمر الثمانين وشادي بعمر الخمسين.

سميرة سعيد صدمت من شكلها في الثمانين مؤكدة أن الصدمة تكون في رؤية وجهها بشكل مفاجئ، وأنها يجب عليها أن تعتاد على شكلها بمرور الوقت.

وأكدت أنها عندما تتكلم تشعر أنها نفسها لكنها إذا نظرت في المرآة لا تعرف نفسها لأن ملامحها تكون ذابلة، وأنها تحمد الله على أنها ستكون في هذا العمر قادرة على الحركة بشكل طبيعي ولا توجد لديها مشاكل صحية ووقتها لن يشغلها شكلها وقد لا تنظر في المرآة كثيراً حتى تعتاد على شكلها.

وقالت عن شكل شادي إنه بهذه الهيئة أفضل كثيراً من السابق وأنه يبدو وسيماً.