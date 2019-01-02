خطاب رئيس اللجنة جاء وفقاً لوكالة الأنباء االليبية التابعة للحكومة المؤقتة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة وبعدها يتم إعادة تشكيل وتوحيد الشركة التابعة لها.

وأكدت لجنة المواصلات والاتصالات بمجلس النواب على ضرورة الإسراع بإعادة تشكيل إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة وعدم المساس بالشركات التابعة لها وذلك نظراً للإنقسام القادم للشركات وعدم الدعوة لإعادة تشكيل المجالس الإدارية للشركات التابعه لها.