ليبيا – ترأس رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء الإجتماع السنوي لإستعراض نشاط شركة أكاكوس للعمليات النفطية.

الإجتماع بحث بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط نشاط الشركة للعام 2018 فيما يخص نشاط إدارة العمليات والمشاريع وخطط الحفر التطويري إلى جانب مناقشة الميزانية العامة للشركة والمتوقع اعتمادها للعام 2019.

وتطرق المجتمعون إلى الأوضاع الأمنية بحقل الشرارة حيث جدّد صنع الله دعوة المؤسسة الوطنية للنفط المطالبة بإعادة هيكلية حرس المنشآت النفطية بالحقل على وجه السرعة لضمان سلامة المستخدمين واستئناف الإنتاج.

وأكد صنع الله على حرص المؤسسة الوطنية للنفط على الاهتمام بالجانب الترفيهي والخدمي للعاملين وتوفير سبل الراحة لهم والالتزام بمعايير السلامة واللوائح والنظم المعمول بها في قطاع النفط.

وبدوره، أوضح رئيس لجنة ادارة شركة أكاكوس نوري الصيد أن لدى إدارة الشركة رؤية واضحة وخطط عمل طموحة وأن الشركة باشرت بوضع خطة أمنية جديدة تستخدم فيها أحدث التقنيات.