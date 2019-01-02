ليبيا – إفتتح أمس الثلاثاء مقر التمركز الأمني الطوق بالمنطقة الوسطى التابعة لمديرية أمن مصراتة وبحضور عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة الوسطى.

المكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق لفت إلى أن إفتتاح المقر تم بحضور مدير أمن مصراتة العميد المهدي أبوسنينة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد.

وشدد الحاضرون خلال كلماتهم التي ألقوها بحفل الإفتتاح على ضرورة معاملة المارين بهذا التمركز بشكل جيد لإظهار الصورة الحسنة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لدى المواطنين.

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