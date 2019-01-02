مسؤول في لجنة الصناعات المصرية: البلاد تعوم على بحر من الغاز

مسؤول في لجنة الصناعات المصرية: البلاد تعوم على بحر من الغاز

مصر – أوضح رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات المصرية محمد سعد الدين، إن البحر الأحمر واعد باكتشافات البترول والغاز الطبيعي، وسيكون على غرار البحر المتوسط.

وأضاف المسؤول المصري في تصريحات متلفزة عبر قناة “سي بي سي” المصرية: “مصر تعوم على بحر من الغاز، وعام 2019 ستكون مصر في القمة”.

وأوضح أن عام 2018 تضمن العديد من إنجازات قطاع البترول والغاز الطبيعي، بعدما حققت مصر اكتفاءها من إنتاج الغاز محليا، وبدأت في التصدير للأردن بعدما وصل الإنتاج إلى 6.7 مليارات قدم مكعب يوميا.

وأوضح أن حقل نور، الذي لم يعلن عنه بعد سيكون أكبر من حقل ظهر، الذي اكتشف في عام 2015 الماضي باحتياطات 30 تريليون قدم مكعبة، مؤكدا أن الاحتياطات المصرية الإجمالية ستكون ضخمة.

المصدر: وكالات