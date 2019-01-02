ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الثلاثاء اجتماعًا مع وزيري المالية والحكم المحلي بحكومة الوفاق فرج بومطاري وميلاد الطاهر.

الإجتماع ناقش بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق موضوع إختصاصات البلديات والمخصصات المطلوب توفيرها لإحالتها للبلديات خلال هذا العام.

وبدوره،إستعرض وزير الحكم المحلي ملخصًا عن آلية توزيع المخصصات وصرفها فيما أكد وزير المالية الإلتزام بإحالة المخصصات المطلوبة حال اعتمادها من المجلس الرئاسي.

ومن جهته،أكد عضو المجلس الرئاسي متابعته المقترح الخاص بإنشاء مناطق إدارية لتسهل عملها والإستمرار في عقد الإجتماعات الدورية لمتابعة الموضوع.