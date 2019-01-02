ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن الملتقى الجامع الذي تزمع البعثة الأممية عقده قريباً ليس هدفاً في حد ذاته.

نصية أشار في تصرح لقناة”ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الهدف الأساسي هو الدخول في المرحلة الدائمة من خلال إيجاد دستور للبلاد ومؤسسات حقيقية تكون عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتسائل عمن سيحضر هذا الملتقى وعن آلية التمثيل فيه، مضيفاً أن التمثيل الحقيقي لأصوات الليبيين يكون عبر صناديق الانتخاب.

وأكد على ضرورة أن يعقد الملتقى الجامع في ظل حكومة تنفيذية واحدة تستطيع تطبيق مخرجاته، معتقداً أنه لا معنى لهذا الملتقى وأنه لن يفضي إلى شيء يمكن تطبيقه في ظل الانقسام المؤسساتي والصراع الحاصل في البلاد.

عضو مجلس النواب شدد على ضرورة إيجاد أرضية صلبة يقام على أساسها هذا الملتقى لكي ينجح.