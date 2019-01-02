أسرائيل – كشف مسؤول في الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، سيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، الشهر المقبل.

وأوضح تليفزيون i24news الإسرائيلي، أن هذا الاجتماع سيعقد على هامش مؤتمر للطاقة، سيعقد في مصر بين 11 و13 فبراير، ومن المتوقع أن يلتقي شطاينتس الذي ينتمي إلى حزب “الليكود” الحاكم، بنظيره المصري محمد شاكر.

وكانت شركة ديليك الإسرائيلية ونوبل الأمريكية قد أعلنتا توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى شركة قطاع خاص مصرية بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان بغرض إعادة تصديره إلى دول أخرى، وأوضحا أن مدة الاتفاق 15 عاما.

المصدر: i24news