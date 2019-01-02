الدنمارك – أكدت الشرطة الدنماركية سقوط ستة قتلى و18 جريحا جراء حادث قطار وقع اليوم الأربعاء عند جسر يصل بين جزيرتين كبيرتين في البلاد.

وسبق أن أفادت وسائل الإعلام الدنماركية بأن الحادث المأساوي وقع على الجسر الرابط بين جزيرتي زيلاند وفين الكبيرتين في بحر البلطيق في الساعة 08.00 تقريبا بالتوقيت المحلي، حيث ضربت قطعة من حمولة قطار شحن عربة في قطار ركاب كان يسير في اتجاه معاكس، مما أدى إلى توقف قطار الركاب بصورة مفاجئة.

وكان على متن قطار الركاب المنكوب 131 راكبا.

وأسفر هذا الحادث عن إغلاق الجسر، فيما أكدت شركة DSB، أكبر شركات سكك الحديد في البلاد، أن العاصفة التي اجتاحت البلاد تعيق من الوصول إلى القطار المنكوب لمساعدة المتضررين.

المصدر: وكالات