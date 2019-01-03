فيينا – تراجعت أسعار خام برنت في تعاملات الخميس، وسط تخوفات بتذبذب الطلب العالمي على النفط، وارتفاع تخمة المعروض في السوق.

وبدأت أسعار النفط تعاملات 2019، أمس الأربعاء، على تراجع على الرغم من دخول اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من الثلاثاء، بين الأعضاء في “أوبك”، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، ولمدة 6 شهور.

وبحلول الساعة (08:47 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/ آذار، بنسبة 1.12 بالمئة أو 50 سنتا إلى 54.43 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.48 بالمئة أو 69 سنتا إلى 45.85 دولارا للبرميل.

وتظهر حسابات “الأناضول”، أن أسعار النفط هبطت على مدار العام الماضي بنحو حاد مسجلة أول خسائر سنوية منذ 2015، تحت وطأة المخاوف من تخمة المعروض.