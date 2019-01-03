ليبيا – أعلنت الإدارة العامة لحماية الآداب أمس الأربعاء إطلاق “حملة ” تستهدف الأماكن الحيوية بمدينة بنغازي.

الإدارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن الحملة تأتي بناءً على تعليمات صادرة من مدير الادارة العامة لحماية الآداب المقدم جمال العمامي حيث خرجت الدوريات لجامعة العرب الطبية وأزالت الزجاج المعتم من الحافلات الخاصة بنقل الطالبات إلى جانب القيام بحملة على حديقة تيبستي وباركيات المستشفيات وضبط المتسولات في شوارع المدينة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه الحملات ستتم بشكل يومي وتشمل المزينات والكفيات وكل مايخالف الاداب.

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