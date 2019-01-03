فرنسا – أعلنت شركة “إيرباص” الفرنسية لتصنيع الطائرات، الخميس، إتمام بيع 120 طائرة من طراز (إيه 220 ـ 300) ذات الممر الواحد، بقيمة 11 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إنها أكملت بيع 60 طائرة إلى شركة “جيت بلو” الأمريكية ذات التكلفة المنخفضة.

وقال روبن هايز الرئيس التنفيذي لشركة “جيت بلو”، إن شراء هذا الطراز من الطائرات “سيساعدنا على ضمان تقديم أفضل تجربة على متن الطائرة للعملاء، وتلبية احتياجاتنا، نحن نواصل النمو المنظم في المستقبل”.

ويتضمن أسطول “جيت بلو” حاليا العديد من طائرات “إيرباص” من طرازات مختلفة.

وكشفت “إيرباص” في بيانها عن اكتمال بيع 60 طائرة أخرى من طراز (إيه 220 ـ 300) إلى شركة “موكسي”.

يذكر أن “موكسي” بمثابة مشروع مشترك يقوده ديفيد نيلمان، مؤسس “جيت بلو”، وشركة “أزول” البرازيلية للطيران، أكبر مستثمر في شركة “تاب إير” البرتغالية.

وقال كريستيان شيرر كبير المسؤولين التجاريين في إيرباص، إن “شركة موكسي تتطلع إلى المستقبل، لذا لا يمكنني التفكير في طائرة أفضل في أسطولها من طراز إيه 220”.

وفي 2017، أعلنت “إيرباص” الاستحواذ على وحدة إنتاج طائرات (إيه 220 ـ 300) التي طورتها شركة “بومباردييه” الكندية.

وتعتزم إيرباص تجميع الطائرات الجديدة في مصنع جديد للطائرات بولاية ألاباما الأمريكية، وبدء العمل في وقت لاحق من يناير / كانون الثاني الجاري.