تركيا – اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الخميس، ان حجم التبادل التجاري بين العراق وتركياحطم الرقم القياسي، مبينا انه بلغ 16 مليار دولار خلال العام الماضي.

قال اردوغان في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الجمهورية برهم صالح في انقرة وتابعته السومرية نيوز، ان “استقرار العراق يمثل استقرار لتركية والمنطقة بصورة عامة”، مبينا ان “حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال العام الماضي حطم الرقم القياسي وبلغ 16 مليار دولار”.

واضاف اردوغان ان “البلدين سيحطمان هذا الرقم ايضا مستقبلا”، مشيرا الى “اننا نعمل على تحقيق تعاون ثنائي لانهاء ازمتي الكهرباء والمياه في العراق”.

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح وصل صباح اليوم، الى تركيا بزيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث عدة ملفات ثنائية بين البلدين بينها المياه والتبادل التجاري.