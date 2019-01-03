الصين – تسير شركة Huawei بقوة في سعيها لتصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم. بعد أيام فقط من إطلاق الهاتف Huawei P Smart 2019 في أوروبا، قررت الشركة الصينية عدم الإنتظار وقامت بإطلاق شقيقه الأصغر حجمًا والذي يحمل إسم Huawei Y7 Pro 2019، على الأقل في فيتنام.

الهاتف Huawei Y7 Pro 2019 الجديد يتشابه من حيث التصميم مع الهاتف Huawei P Smart 2019، ولكن هناك إختلاف بينهما من حيث المواصفات التقنية. وعلى ذكر المواصفات التقنية، فالهاتف Huawei Y7 Pro 2019 الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.26 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ويضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 450، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.