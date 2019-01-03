البرازيل – أشاد الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو بجيش بلاده، مؤكدا أنه “حصن منيع” ضد أي فرقة أو شخصية قد تحاول اغتصاب السلطة.

وقال بولسونارو لدى أداء وزير دفاعه الجديد فرناندو أزيفيدو إي سيلفا اليمين، إن فوزه في الانتخابات دليل على أن الشعب البرازيلي يريد التقدم ويتطلع لنظام متزن في السلطة.

من جهته أكد وزير الدفاع أزيفيدو، أن على رأس أولوياته خفض كلفة العمليات الخاصة بالقوات المسلحة.

وفاز بولسانارو مرشح “الحزب الاجتماعي الليبرالي” المحافظ بمنصب الرئيس البرازيلي خلفا لسلفه ميشال تامر، الذي يواجه حاليا اتهامات بالفساد، لتستمر ولايته حتى 31 ديسمبر 2022.

ويعرف عن الرئيس البرازيلي الجديد مواقفه وتصريحاته اليمينية، إذ سبق وأكد مرارا دعمه لسياسات نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتبره قدوة حسنة له.

المصدر: وكالات