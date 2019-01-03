الرئيس العراقي يصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا بعد تنصيبه

الرئيس العراقي يصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا بعد تنصيبه

تركيا – وصل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس إلى مطار “أسن بوغا” في العاصمة التركية أنقرة، بزيارة رسمية هي الأولى له من نوعها منذ تنصيبه رئيسا لبلاده.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية أن صالح سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، وإمكانات تطوير التعاون في مختلف المجالات.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية إن “زيارة الرئيس صالح إلى تركيا تأتي في مرحلة اقليمية ودولية مهمة، تحديدا مع تطورات الازمة السورية، والتحذيرات من عودة نشاط داعش، إذ يجب العمل المشترك لضمان عدم عودة الإرهابيين الى مدننا مجددا”.

وأضاف أن “صالح يدعو الى حوار عربي وإقليمي شامل بمشاركة الجميع لإنهاء النزاعات والصراعات العبثية، وجهود العمل السلمي المشترك لتجاوز الخلافات والشروع في تنمية شاملة على اساس المصالح المشتركة بما يخدم شعوب المنطقة”.

وأشار إلى أن “الرئيس سيبحث أيضاً التنسيق الأمني المشترك بين حكومتي البلدين لضمان مكافحة بقايا داعش، كما سيناقش حل المسائل العالقة بشأن تواجد حزب العمال الكردستاني بما لا يشنج العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وبما لا يخدش السيادة العراقية، بعد الضربات الجوية التي حدثت والتي سلمت على إثرها بغداد السفير التركي احتجاجها الواضح الشهر الماضي”.

وتابع البيان “سيتم بحث ملف المياه في نهري دجلة والفرات، ومناقشة حصص المياه وتقاسمها بما لا يضر بمصالح اي طرف، وأهمية التنسيق المشترك لإيجاد سبل مواجهة أزمة الجفاف التي تعتبر أزمة عالمية لا تقتصر على بلادنا ومنطقتنا فحسب، وتبادل الخبرات بين الطرفين لتصب في المصلحة المشتركة”.

وذكر البيان أيضاً أن “الرئيس سيبحث تعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية بين العراق وتركيا عبر توسيع التعاون وتجاوز المشاكل التي تواجهها، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار في العراق سيكون ضمن اهتمامات صالح في تركيا”.

وكشف عن بحث ملف فتح بوابة حدوديّة إضافية، لتسهيل الإجراءات التجارية والسياحية، وتسهيل أمور الجالية العراقية المقيمة في تركيا، والحركة السياحية، وأفواج السائحين العراقيين”.

المصدر: RT