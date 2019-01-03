ليبيا – حضر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء ورشة عمل حول حوكمة شركات القطاع العام كأداة لتحسين الأداء والحد من الفساد وذلك بمقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس.

السراج أكد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على إن الرئاسي يدعم التوجه نحو تطبيق الحوكمة وما تستهدفه من الالتزام والانضباط والشفافية من خلال قواعد وقوانين ومعايير تهدف إلى تحقق التميز في الأداء عن طريق أساليب فعالة يتم بموجبها إدارة الشركات والمؤسسات العامة ، مشدداً على ضرورة التمسك بتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأشار السراج للقرار رقم 15 لعام 2018ب شأن تقرير “أحكام إصلاحية” الذي أصدره المجلس الرئاسي من خلال مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء تماشياً مع مفاهيم وقواعد الحوكمة حيث تضمن العديد من القواعد والمبادئ الحاكمة للعملية الإدارية في الشركات.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن هذه القواعد متماشية تماماً مع أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري. وشارك في ورشة العمل كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزراء “التخطيط،الاقتصاد،المالية،المواصلات” بحكومة الوفاق إلى جانب مديرعام المركز الوطني لدعم القرار والمديرالتنفيذي للشركة العامة للكهرباء وممثل عن المؤسسة الليبية للإستثمار بالإضافة إلى مديري الإدارات بالديوان.