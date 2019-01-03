ليبيا – قال القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية علي الصلابي أمس الأربعاء إن من حق كل ليبي الترشح للانتخابات بما فيهم خصومه السياسيون على أن يكون ذلك بالطرق السلمية.

الصلابي أكد خلال كلمته بمنتدى الحوار بالعاصمة الجزائر بحسب ما نقلته قناة “النبأ” أنه يحترم خيار الشعب الليبي إذا اختار أي شخص ترشح للانتخابات وإن كان سيف الإسلام أو محمود جبريل أو خليفة حفتر أو محمد صوان شرط أن يلجأ كل من لديه الرغبة في الدخول للمعترك السياسي إلى صناديق الاقتراع دون أن يشر إلى عارف النايض الذي أعلن ترشحه للإنتخابات القادمة بشكل رسمي .

وشدّد القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية على أنه مع الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وضد الوصول إلى السلطة عن طريق القوة وفرض الآراء بالحديد والنار والمليشيات والكتائب أو عن طريق الانقلابات المسلحة.

من جهة أخرى، أعرب الصلابي عن أمله في أن يصل الليبيون إلى مؤتمر شامل للمصالحة لا يغيّب فيه أي أحد من ألوان الطيف الليبي.