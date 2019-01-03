روسيا – أعلنت وزارة الطوارئ الروسية الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ في مكان انهيار جزء من المبنى السكني في مدينة مغنيتوغورسك، مشيرة إلى انتشال آخر جثة من مكان الكارثة.

وقال ألكسندر تشوبريان، نائب وزير الطوارئ في هذا الصدد: “انتشلنا قبل نصف ساعة آخر جثة (في مكان الانهيار)، وبذلك قد انتهت عملية البحث والإنقاذ”.

وأوضح أن مجموع ضحايا انهيار المبنى وصل إلى 39 قتيلا.

وانهار جزء من مبنى سكني مكون من 10 طوابق يوم الاثنين الماضي في مدينة مغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك الروسية، ما أسفر عن مصرع عشرات القتلى.

وفي وقت سابق، صرحت لجنة التحقيق أن الفرضية الأكثر احتمالا وراء الحادث هي انفجار أنبوب للغاز المنزلي.

المصدر: وكالات