العراق – كشفت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ريحان حنا ايوب، الخميس، عن وجود توجه لدى اللجنة لانهاء ملف “سيطرة العوائل”على السفارات العراقية في الخارج.

وقالت حنا، في تصريح لها ان “اللجنة استضافت وزير الخارجية محمد علي الحكيم لمناقشة موضوع اختيار السفراء والدبلوماسين العراقيين في الخارج وفق معايير يتم تحديدها بالتعاون بين الوزارة واللجنة”.

وأضافت ان “اهم المعايير هو الكفاءة والخبرة واجادتهم على الاقل لاحدى اللغات الحية والتي يتم التعامل بها اضافة الى الانكليزية”، مشددة على أن “يمتلك شخصية مؤثرة وتمكنه من تمثيلالعراق في المحافل الخارجية وان يكون بعيد عن اي تأثير حزبي او كتلوي، فضلاً عن اختيارهم بمهنية وحيادية عالية دون الخضوع الى المحسوبية والمنسوبية”.

واكدت ايوب على “وجود توجه لتدقيق شهادات السفراء والدبلوماسيين واضافة الطاقات والخبرات التي يمكن ان تضيف ل‍وزارة الخارجية، وانهاء ملف سيطرة العوائل على مفاصل وزارة الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج”.

وشهدت الدورة النيابية السابقة دعوات من اعضاء مجلس النواب للتحقيق في ملف تعيين سفراء العراق لدى عدد من دول العالم.