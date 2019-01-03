النيجر – أعلنت النيجر مساء الأربعاء أنّ قواتها المسلحة شنت عمليات برية وجوية ضد جماعة “بوكو حرام” المتطرفة في حوض بحيرة تشاد جنوب شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل نحو 300 إرهابي.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان تلفزيوني إن “الإجراءات المشتركة للقوات البرية والجوية أسفرت لغاية الثاني من يناير 2019 عن الحصيلة الإجمالية المؤقتة التالية: أدّت الغارات الجويّة إلى مقتل أكثر من 200 إرهابي، بينما قضت القوات البرية على 87 آخرين”.

وأشار البيان إلى أن “عملية التمشيط واسعة النطاق هذه” التي أطلقت في 28 ديسمبر 2018 تركّزت على طول نهر كومادوغو الفاصل بين النيجر ونيجيريا و”على جزر بحيرة تشاد”.

وأوضحت أنّ المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية هي بمعظمها مستنقعات يختبئ فيها مقاتلو “بوكو حرام”

وأكّدت الوزارة أنّ قواتها “لم تتكبّد أيّ خسائر في الأرواح والعتاد”.

وحسب البيان، فإن الجهاديين تكبّدوا خسائر في العتاد شملت ثمانية زوارق وثلاث عربات، كما صادر الجيش أسلحة وذخيرة بينها مدفعان رشاشان وقاذفا (آر بي جي) ورشّاشات وألفا طلقة من عيارات مختلفة وهواتف محمولة.

المصدر: أ ف ب