موسكو – أعلنت النيابة العامة الروسية اليوم الخميس، أن موسكو تسلّمت من باريس وزير المالية السابق في حكومة مقاطعة موسكو، المطلوب بقضايا نصب واحتيال وإهدار المال العام وغير ذلك من جرائم.

وأضاف البيان أن “الجهات المختصة الفرنسية، لبّت مذكرة النيابة العامة الروسية التي طالبت فيها بتسليم النائب الأول لرئيس حكومة مقاطعة موسكو ووزير ماليتها أليكسي كوزنيتسوف لمحاكمته بجرائم يعاقب عليها القانون الروسي”.

وأشارت النيابة العامة إلى أن كوزنيتسوف متهم بـ10 جرائم نصب واحتيال، و3 جرائم بتبديد المال العام، و9 جرائم عقارية.

ووفقا لملفات التحقيق، فإن كوزنيسوف وشركاءه في الجرائم المنسوبة إليهم، قد أهدروا واختلسوا زهاء 14 مليار روبل، أو ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي.

المصدر: “إنترفاكس”