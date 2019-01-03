ليبيا – إستقبل وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأربعاء القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدي ليبيا حيث تم بحث التعاون الثنائي بين البلدين خصوصاً في المجال الأمني.

باشاآغا أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للداخلية على أن بريطانيا لها دور بارز من خلال دعمها لحكومة الوفاق الوطني وما تقدمه من مساعدات لوجستية وأمنية على الصعيد الأمني والتقني، مشيراً إلى أن الوزارة تحتاج إلى دعم دولي مباشر من خلال تدريب العناصر الأمنية وبناء قدرات الوزارة.



ومن جهته أعرب القائم بأعمال السفارة عن إستعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانيات اللازمة والتطلع إلى تعاون بناء مع حكومة الوفاق ودعمها سياسياً وإقتصادياً ومعالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة عامة وليبيا خاصة.