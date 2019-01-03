ليبيا – نفى وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا ، الخميس. صحة الخطاب العاجل المنسوب له والموكه لرؤساء الاجهزة الامنية التابعة لوزارته ومديريات الامن الوطني بشأن المعاملات المالية للجهات الممولة من قبل وزارته.

وفى تصريح عاجل نقلته عنه قناة ليبيا روحها الوطن نفى باشاآغا صحة الخطاب وقال بأنه مزور وغير صحيح وذلك بعد أن تداولته عدة صفحات وحسابات على موقعي فيسبوك وتويتر مساء الخميس وقوبل بترحاب وإشادة من بعض الأوساط والمتابعين قبل أن تتضح عدم صحته .

ونص الخطاب المزور على أن تقوم الجهات المذكورة أعلاه بإعداد قوائم مفصلة بكل المعاملات المالية للتشكيلات المسلحة المنضمة تحت وزارة الداخلية من بعد أحداث 2011 وذلك على وجه السرعة .

كما طالب ذات الخطاب الذي نفى باشاآغا صحته بتحديد وحصر كل شركات النظافة والتموين المتعاقدة معها هذه المجموعات والتي يتم تمويلها عبر داخلية الوفاق وبإحالة نسخة من هذه القوائم لوحدة الادارة المالية بوزارته لإيقاف الانفاق على هذه البنود وإحالة قيمتها لأجهزة الداخلية النظامية.

وتأتي هذه الواقعة فى ظل توتر موجود أصلاً بين باشاآغا وكتائب ( ثوار طرابلس ، النواصي ، ردع أبوسليم بقيادة عبدالغني الككلي ، وكتيبة باب تاجوراء ، الردع الخاصة ) بعد موجة التصفيات التي شهدتها العاصمة فى نوفمبر الماضي.

وكانت هذه الكتائب , بإستثناء قوة الردع الخاصة ، قد أعلنت الشهر الماضي تشكيل مسمى جديد إنضوت تحته وأسمته ( قوة حماية طرابلس ) وهو الأمر الذي أكدت مصادر الداخلية رفض باشاآغا له كونه قد تم خارج إطار سلطاته .

ومنذ توليه منصبه لم يباشر باشاآغا عمله من مقر الوزارة الرئيسي فى طريق مطار طرابلس فى المنطقة الخاضعة لنفوذ ” غنيوة ” وإستمر فى العمل من مقر مؤقت بمنطقة جنزور .

ونهاية الشهر الماضي إتهم باشاآغا كتائب طرابلس بعدم الحرفية والتسبب بالفوضى فى القطاع الأمني وإرباكه واصفاً الأمن فى العاصمة بأنه هش وذلك عقب الهجوم الإرهابي المدمر الذي إستهدف وزارة الخارجية .

وفى مؤتمر صحفي عقب الهجوم ، إتهم باشاآغا هذه الكتائب بإنتزاع إختصاص مكافحة الإرهاب وإغتصاب إختصاصات الأجهزة الأمنية النظامية ووصل به إلى إتهام بعضها بالتخابر مع أجهزة مخابرات دولية خارج إطار الوزارة الرسمي وقال بأنه طالب هذه الأجهزة – دون تسميتها – بقطع علاقاتها مع هذه الكتائب .

المرصد – خاص