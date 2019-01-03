ليبيا – أكد رئيس عرفة بالشرطة العسكرية طبرق عبد القادر ابعيص أمس الأربعاء بقيام إحدى دوريات الكتيبة 108 مُشاة الجغبوب بضبط شحنة أسلحة تركية الصنع من نوع خرطوش قصيرة المدى مُحملة على متن سيارة نوع لاند كروزر.

ابعيص قال في تصريح خاص لقناة “ليبيا 218” إن ضبط الأسلحة التركية ومصادرتها تم عقب مُطاردة السيارة وتبادل إطلاق النار مع راكبيها.

وبدوره، أكد رئيس وحدة التحقيق بالشرطة العسكرية طبرق علي صالح أن الأسلحة المُصادرة غالباً ما تُستخدم في إثارة الشغب وحرب الشوارع ، مُشيراً إلى أنه عادة ما تُستخدم من قبل العصابات.

وكانت الدورية التابعة للكتيبة 108 مُشاة تُجري جولة استطلاعية قبل أن تعترض طريقها سيارتان من نوع لاند كروزر إذ تم إلقاء القبض على الأولى فيما لاذت الأخرى بالفرار.

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