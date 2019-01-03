أنجلترا – أعلنت وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا أنها اعتقلت شخصين للاشتباه بترتيبهما عبور مهاجرين عبر القنال الإنجليزي إلى بريطانيا بشكل غير مشروع.

وقالت الوكالة إن “إيرانيا يبلغ 33 عاما، وبريطانيا عمره 24 عاما اعتقلا في مانشستر”، على ذمة التحقيق.

وسبق لوزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد وأكد تسجيل زيادة كبيرة في عدد المهاجرين اللاشرعيين عبر القنال الإنجليزي من فرنسا، مشيرا إلى أن بريطانيا نشرت دوريات إضافية للمساعدة في التعامل مع هذا الوضع.

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية أمس الأربعاء أن جاويد كتب رسالة إلى وزير الدفاع جافين وليامسون يطالبه فيها بتشديد المراقبة الجوية والبحرية في منطقة القنال.

وحاول أكثر من 200 مهاجر عبور القنال، وهو واحد من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم في ديسمبر 2018 لكن أكثر من نصفهم منعوا من مغادرة فرنسا.

المصدر: وكالات