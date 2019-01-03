ليبيا – إجتمعت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الخميس في طرابلس.

النقاش تمحور وفقاً للصفحة الرسمية التابعة للبعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” حول دعم المجتمع الدولي لتنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى والرؤية الجديدة لوزارة الداخلية لأمن العاصمة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أن التقى باشاآغا اليوم الخميس القائم بأعمال السفارية البريطانية لدى ليبيا وطلب خلال اجتماعه معه دعم دولي مباشر لداخلية الوفاق ، كما أن هذه الاجتماعات تأتي بعد ورود معلومات من مصدر مطلع بداخلية الوفاق عن قرب صدور قرارات هامة .