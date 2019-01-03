ليبيا – عقد رئيس المجلس المحلي تاورغاء اجتماع أمس الاربعاء بحضور مدير الشؤون الادارية والمالية بالمجلس ومدير مكتب الخدمات الصحية ومدير مستشفى تاورغاء العام.

الإجتماع تركز وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس على تفعيل الخدمات الصحية بمدينة تاورغاء بشكل أفضل كذلك العمل على إيجاد حلول سريعة لعلاج المصابين من ذبابة الرمل المسببه بمرض اللشمانيا وكيفية مكافحتها والوقاية منها كذلك العمل على إيقاف رمي المخلفات بالمدينة وما يصاحبه من تلوث بيئي.

وخلص الإجتماع إلى العديد من التوصيات أهمها تشكيل لجنة مشتركة من قطاعي الصحة وإدارة المجلس قبل بداية نشاط الذبابه في شهر مارس ومحاولة دعم الصحة بتاورغاء للقيام بمكافحة هذه الذبابه المنتشره بالمدينة.