ليبيا – رحب عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد بزيارة عضوي مجلس النواب خليفة الدغاري ونصر مهنى للعاصمة طرابلس ولقائهم بأعضاء من مجلس الدولة ووزير داخلية الوفاق، واصفاً إياها بالخطوة “الإيجابية”.

بوفايد أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يبث على قناة ليبيا بانوراما أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن زيارة عضوي البرلمان لا تأتي بمعزل عن زيارة مدير أمن طرابلس لبنغازي برفقة مدير أمن سبها بالإضافة إلى لقاءات سابقة تمت بين بعض النواب مع عضوي المجلس الرئاسي فتحي المجبري وعلي القطراني وسبقتها لقاءات خاصة ما بين نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية وليامز ستيفاني والمجبري لمحاولة إقناعه للرجوع لطرابلس.

ونوّه بوفايد إلى وجود ضغوط دولية أتت أكلها حيث جاءت الخطوات المذكورة أعلاه للدعوة للتقارب ما بين المجلسين على المستوى التنفيذي والتشريعي والأمني ،مبيناً أن مبادرة الزيارة تختلف عن سابقتها التي كانت هادفة لتوحيد الرئاسي من قبل لجنتي الحوار والتي فشلت بسبب العرقلة التشريعية ، معرباً في الوقت ذاته عن أمله بأن تكون هذه اللقاءات جدية.

ورحب عضو مجلس الدولة بزيارة الدغاري ومهنى لطرابلس، متوقعاً بأن يكون هناك تقارب وتجاوز للماضي لتوحيد السلطة التنفيذية، مؤكداً على أن الجميع بات مقتنعاً بأنه لا مخرج من الأزمة الليبية إلا عن طريق العمل من خلال مضلة الإتفاق السياسي على الرغم عيوبه والتحفظ على بعض مواده.

بوفايد وصف بأن المرحلة التي دخلت بها البلاد بـ”بداية النهاية” في حال أجيز مشروع الدستور للبدء بالإنتخابات النهائية في منتصف العام الجاري ليحين الوقت لتوحيد المؤسسات التنفيذية والوظائف العليا والمؤسسات الأمنية حتى توفر أفضل الظروف للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية .

وحول حيثيات إجتماع عضوي البرلمان مع أعضاء من مجلس الدولة، قال أن الإجتماع كان محدود ولم تتسرب تفاصيل بشأنه لكنه أثمر عن النضج والمرونة التي تم ملاحظتها في اليومين الماضيين من قبل أعضاء البرلمان والمؤسسات الأمنية بالشرق.

وأكد عضو مجلس الدولة بأن الإجتماعات الأخيرة تهدف إلى توحيد المؤسسات التنفيذية والأمنية والعسكرية في البلاد بمرونة غير معهودة وتجاوب جيد ، متمنياً بأن يتم توحيد السلطة التنفيذية خلال شهر أو شهرين .

وإستبعد بوفايد أن يتم دمج حكومتي الوفاق والمؤقتة في الوقت الحالي، مرجحاً أن يتم إستيعاب بعض العناصر في الحكومة المؤقتة بالحكومة الوطنية القادمة .

وأكد على وجود اعتراف شبه رسمي بحكومة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من قبل الدغاري ومهنى حيث سيتم تعزيز فرضية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة الحالية من خلال الترتيبات الجارية لإعادة أعضاء المجلس الرئاسي :”فتحي المجبري وعلي القطراني وعمر الأسود وموسى الكوني”.

بوفايد أوضح بأن عودة أعضاء المجلس الرئاسي مسألة أشهر لإنهاء المرحلة الحالية خلال 6 أشهر بتوافق وإنسجام .

وأردف قائلاً :”حتى الحكومة التي سوف يطلق عليها حكومة وحدة وطنية لا بد أن تكون منسجمة وتعلم أن دورها لا يتعدى الإشراف على عملية الإستفتاء والإنتخابات القادمة فقط بل لديها برامج خدمية ومشاريع كبيرة وتنمية وحتى تكون حكومة وحدة وطنية بالفعل لا بد ان تغطي معظم مناطق ليبيا وهذه العقدة لن نستطيع تجاوزها على المدى القريب إلا بالكفاءات الموجودة في كل مناطق ليبيا وترضية للشارع الليبي الذي سيتوجه للانتخابات والاستفتاء كنوع من معالجة لأي إشكاليات سابقة”.

أما فيما يخص توافق مجلسي النواب والدولة على مقترح توحيد الحكومة ، شدد بوفايد على أنه في حال موافقة كافة أعضاء المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة وطنية فأن الإتفاق السياسي لا يمنح مجلس الدولة الصلاحية بتشكيل حكومة منحها الثقة كونها من إختصاصات مجلس النواب.

عضو مجلس الدولة أشار إلى أن دور المجلس يقتصر على سحب الثقة من الحكومة فقط ولا يستطيع الوقوف في وجه هذه الخطوة بل يجب عليه المباركة ، محملاً المجلس الرئاسي والنواب أخطاء تشكيل الحكومة الوطنية في حال إستبعادهم للمقترح السابق بين لجنتي الحوار ما بين مجلس الدولة والنواب والعقبات التي أدت لإنسداد هذا المسلك والتوافق الذي تم عليه بشكل نظري وتعثر بسبب ما زعم من تعديلات دستورية معروفة.

وأختتم بوفايد حديثه قائلاً :”في حال تم تجاوز كل الخلافات السابقة من قبل البرلمان وكان للمجتمع دور في هذا التطور والليونة فنبارك ذلك أم إن كان بديل عن الإخفاقات السابقة والدخول في صفقات جانبية مع الرئاسي دون الالتزام بالاتفاق السياسي ومواده مستقبلاً يصبح هناك إشكالية”.