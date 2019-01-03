السعودية – أنهت 6 بورصات عربية تداولات جلسة الأربعاء، على تراجع، بضغط من الأسهم الكبرى، فيما صعدت أسواق مصر والكويت والأردن.

وقال أسامة السدمي، محلل أسواق المال العربية، في اتصال هاتفي مع الأناضول: كان هناك تراجع في أداء 6 أسواق، خصوصا في ظل غياب المحفزات مع استمرار بعض المستثمرين في عطلات أعياد الميلاد، لكن بشكل عام نتوقع تحسن الأداء مع بدء مارثون النتائج السنوية.

وجاءت بورصة أبوظبي، في صدارة الأسواق المتراجعة، مع هبوط مؤشرها بنسبة 0.99 بالمائة إلى 4866 نقطة، بضغط انخفاض أسهم البنوك والعقار والطاقة.

ونزلت بورصة دبي المجاورة لكن بوتيرة أقل بلغت 0.36 بالمائة إلى 2520 نقطة، بضغط رئيس من هبوط أسهم العقار والبنوك.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.73 بالمائة إلى 4301 نقطة، بضغط من أسهم البنوك يتصدرها “الوطني” بنسبة 3.8 بالمائة و”بنك مسقط” بنسبة 2.4 بالمائة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.58 بالمائة إلى 1329 نقطة، مع نزول أسهم قطاع البنوك بنسبة 1.04 بالمائة والاستثمار بنسبة 0.33 بالمائة.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.18 بالمائة إلى 10280 نقطة، مع هبوط أسهم قطاعات النقل والصناعات والبنوك.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على انخفاض طفيف مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.1 بالمائة إلى 7790 نقطة، بضغط من هبوط بعض الأسهم الكبرى في قطاع المصارف.

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.29 بالمائة إلى 13204 نقطة بدعم رئيس من مشتريات المصريين.

وفي الكويت، صعد المؤشر الأول بنسبة 0.71 بالمائة إلى 5304 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.34 بالمائة ليغلق عند 4754 نقطة، فيما زاد المؤشر العام بنحو 0.59 بالمائة إلى 5109 نقطة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.44 بالمائة إلى 1917 نقطة، مع صعود أسهم قيادية مثل “الإقبال للاستثمار” بنسبة 3.07 بالمائة و”جوبترول” بنسبة 0.44 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.29 بالمائة إلى 13204 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.71 بالمائة إلى 5304 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.44 بالمائة إلى 1917 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.99 بالمائة إلى 4866 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.73 بالمائة إلى 4301 نقطة

البحرين: بنسبة 0.58 بالمائة إلى 1329 نقطة.

دبي: بنسبة 0.36 بالمائة إلى 2520 نقطة.

قطر: بنسبة 0.18 بالمائة إلى 10280 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.1 بالمائة إلى 7790 نقطة.