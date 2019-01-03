سوريا – يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تغيرت كثيرا وباتت دولة تختلف عما كانت عليه في السابق.

وقال دونالد ترامب، خلال اجتماع للحكومة الأمريكية، معلقا على قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا: ” باتت إيران دولة مختلفة اليوم، وهي تسحب رجالها من سوريا. الحق يجب أن يقال، هم يرغبون بتنفيذ كل ما كانوا يفكرون فيه في سوريا، ولكنهم يضطرون لسحب رجالهم من هناك. اليوم نراهم يسحبون رجالهم من اليمن، لأن هدفهم الوحيد اليوم، بات البقاء على قيد الحياة “.

ووفقاً لاعتقاد الرئيس ترامب، تمكنت “واشنطن من كبح الزخم الإيراني في المنطقة، وفي الوقت الراهن، يقوم آية الله بإجراء تعديلات على حساباتهم”. وقال: “إيران كانت تهدف إلى ضم الجميع تحت راياتها وتدمير إسرائيل خلال هذه العملية، لكنها باتت اليوم بلدا آخر … لديهم تمرد كل أسبوع في كل دولة. سأكون سعيدا بالتفاوض مع إيران”.

تجدر الإشارة إلى أن كلام ترامب هذا يمثل تكرارا شبه حرفي لما قاله عن إيران في يونيو الماضي، عندما أكد أن “إيران تغيرت، ولم تعد تلك الدولة التي كانت قبل 3-4 أشهر، حينذاك كانت أكثر جرأة.. لقد باشروا بسحب رجالهم من سوريا ومن اليمن”.

المصدر: mignews.com