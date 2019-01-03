سوريا – اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة خسرت سوريا منذ وقت طويل، فيما صرح بأن هذا البلد العربي لا يوجد فيه سوى الرمل والموت.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع مع أعضاء إدارته في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء: “إننا لا نريد سوريا، أوباما سلمها منذ سنوات برفضه تجاوز الخط الأحمر.. وأنا من تجاوزته عندما أطلقت 59 صاروخا عليها، لكن ذلك حصل بعد مرور فترة طويلة”.

وتابع موضحا: “توجيه التهديدات أمر مناسب لكن عليك دائما الالتزام بفعل تهديداتك، لا يمكنك القيام بالتهديد وعدم فعل أي شيء”.. “الولايات المتحدة خسرت سوريا منذ وقت طويل، وبالإضافة إلى ذلك فإننا نتحدث هناك عن الرمل والموت، لا نتحدث عن ثروات ضخمة، الحديث يدور عن الرمل والموت”!

واعتبر أن الأكراد يقاتلون بصورة أفضل بكثير عندما يقودهم العسكريون الأمريكيون، مشددا على أن الولايات المتحدة تريد حمايتهم لأنهم حلفاء، واستطرد بالقول: “لا أريد البقاء في سوريا للأبد، إنها رمل وموت”!

كما أشار سيد البيت الأبيض، موضحا قراره بسحب قوات بلاده من سوريا، أن الوجود العسكري الأمريكي هناك ضد “داعش” كان بشكل أكبر في مصلحة إيران روسيا، مضيفا: “فهما تكرهان داعش أكثر منا”.

وأعلنت الولايات المتحدة، في 19 ديسمبر، بدء انسحاب قواتها من سوريا بقرار من ترامب بعد ما أكد أن “داعش” دحر في الأراضي السورية.

ولقيت خطوة ترامب انتقادات شديدة من دوائر واسعة من السياسيين الأمريكيين بالإضافة إلى حلفاء واشنطن في الساحتين السورية والدولية، وخاصة “قوات سوريا الديمقراطية” وإسرائيل.

المصدر: RT