فنلندا – منذ فترة طويلة ونحن نسمع عن هاتف Nokia 9 PureView ولكن يبدو أن الكشف عن الهاتف أقترب جداً حيث أن متوقع أن يتم الإعلان عنه نهاية الشهر القادم.

اليوم تسربت الفيديو الدعائي لهاتف Nokia 9 PureView وكشف الفيديو عن بعض مواصفات الهاتف حيث ظهر إنه سيأتي بشاشة قياسها 5.99 بوصة بدقة 2K ودعم تقنية HDR10.

سيأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 845 ورامات بحجم 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت ودعم الشحن اللاسلكي وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة.

الهاتف سيأتي بخمس كاميرات في الجهة الخلفية وتقول الشركة في الإعلان الدعائي أن الكاميرات ستكون قادرة على إلتقاط إضاءة أفضل 10 مرات من المنافسين وكذلك ستستطيع التحكم في أي جزء يكون ضبابي في الصور وذلك من خلال Google Photos بجانب توفير مساحة مجانية غير محدودة على خدمة Google Photos.

هاتف Nokia 9 PureView سيكون تابع لمشروع جوجل أندرويد ون مثل كل هواتف نوكيا وسيعمل بنظام Android 9 Pie ووعدت الشركة بإرسال تحديثات رئيسية لمدة عامين للهاتف.