باكستان – يجري رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، زيارة رسمية إلى تركيا، الخميس، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية أن رئيس الوزراء الباكستاني سيجري زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين استجابة لدعوة أردوغان.

وأضاف البيان أن أردوغان وخان سيبحثان العلاقات الثنانية بين البلدين بكل جوانبها، والخطوات التي ينبغي اتخاذها لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشار البيان إلى أنه من المنتظر أن يتبادل أردوغان وخان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة، والتطورات الدولية.