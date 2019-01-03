ليبيا – عقد أمس الأربعاء اجتماع بالمنطقة الغربية لفروع واقسام جهاز الهجرة غير الشرعية وذلك لإطلاع على سير العمل داخلها والوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل داخل هذه الفروع والاقسام.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

الإجتماع عقد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ستعقد داخل الفروع والاقسام التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية على مستوى ليبيا.

يشار إلى أن الإجتماع يأتي بناء على قرار وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الهجرة والمكلف بتسيير اعمال الجهاز الهجرة غير الشرعية بشأن تشكيل لجنة تتولى الاجتماعات والانتقال إلى الاماكن للمعاينة والوقوف على المشاكل والعراقيل التى تواجه الفروع والاقسام والمكاتب وتنظيم القوة العمومية داخل جميع فروع واقسام الجهاز بالكامل.