إيطاليا – وعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، جماهير فريقه، بفعل المستحيل من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “أقسم أنني سأفعل المستحيل للفوز بدوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، لكن الجماهير لا تطلب مني أن أكون المنقذ”.

وجاءت تصريحات رونالدو، على هامش وجوده في دبي لحضور حفل جوائز “جلوب سوكر العالمية”، في نسخته العاشرة برعاية مجلس دبي الرياضي، المقرر إقامته اليوم الخميس، في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

والجائزة هي لاعب العام، ويتنافس رونالدو على الجائزة مع كل من كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

وتوج يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا آخر مرة موسم 1995ـ 1996.

المصدر: tuttosport.com