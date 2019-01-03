ليبيا – دعت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أمس الأربعاء الجهات الأمنية والمجالس البلدية وشباب القبائل بالمنطقة الجنوبية بضرورة أخد كافة التدابير الأمنية لحماية السائقين وشاحناتهم لضمان تدفق الوقود الى المناطق الجنوبية.

شركة البريقة أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على حرصها التام وبالتنسيق مع جمعية النقل ومع آمراء المناطق العسكرية والمنسق الأمني بأن تستمر إمدادات الجنوب بالمحروقات،معربةً عن أملها بأن يستمر المسؤولين والمختصين بتكثيف جهودهم لتحقيق هذا الهدف الإنساني.

وثمنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط وجمعية النقل مصراتة جهود كل من ساهم في فك أسر السائقين التابعيين لجمعية نقل الوقود والمشتقات النفطية مصراتة حيث تمكن أعيان ومشائخ قبيلة الحساونة بالتعاون مع اخوتهم المشاشية من إطلاق سراح السائقين القادمين من مصراتة والإفراج عن شاحنات الوقود المعدة لتزود المنطقة بالوقود.