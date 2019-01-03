ليبيا – قامت الادارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء أمس الأربعاء بوضع خطة عاجلة لإجراء أعمال الصيانة للوحدة البخارية الأولى.

شركة الكهرباء أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأنه عملية الصيانة جاءت نتيجة لوجود مشاكل فنية بالوحدة وتدني القدرة الإنتاجية إلى 145 ميجاوات مع احتمالية فقدان قدرة الوحدة بسبب عدم استكمال الاختبارات التشغيلية من قبل الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع وتوقف أعمالها.

ولفتت الشركة إلى نجاح فريق العمل المكون من مهندسي وفنيي محطة سرت وباقي المحطات الأخرى من إنجاز العمل ورفع حمولة وحدة التوليد الأولى وجعلها متاحة الى 250 ميجاوات كمرحلة أولى بعد أن كانت تعمل بأقل من نصف قدرتها الإنتاجية.

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