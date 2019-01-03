فلسطين – يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وأعلن سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل القاهرة غدا الجمعة، لعقد قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال اللوح على الصفحة الرسمية للسفارة الفلسطينية بالقاهرة على موقع فيسبوك، إن عباس والسيسي سيعقدان قمة (لم يحدد موعدها)، للتباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن المباحثات ستشمل “كافة التطورات السياسية والميدانية”.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، زار عباس مصر تلبية لدعوة السيسي، للمشاركة في أعمال منتدى شباب العالم الثاني في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، وبحث على هامش زيارته عملية السلام في الشرق الأوسط.

وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ أبريل / نيسان 2014، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وعدم القبول بحدود ما قبل حرب يونيو / حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.