فرنسا – منذ رحيله المفاجئ عن ريال مدريد، أشارت تقارير صحفية عديدة إلى أن أكبر الأندية الأوروبية، تسعى للظفر بخدمات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ومن بين الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات زين الدين زيدان، هناك بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، غير أن تقارير صحفية حديثة، تشير إلى أنه قد يتولى تدريب فريق فرنسي عريق ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وذكر موقع “سبورت”، أن زين الدين زيدان، قد يشرف على تدريب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي بداية من الموسم القادم.

وأضاف الموقع الفرنسي أن زيدان لن يستمر مدة طويلة بعيداً عن عالم التدريب، مشيرا إلى أنه قريب من تدريب مارسيليا خلفاً للمدرب الفرنسي رودي جارسيا.

هذا ويرتبط زين الدين زيدان بعلاقة خاصة مع مارسيليا، حيث رأى الأسطورة الفرنسية النور في هذه المدينة، كما تعلم زيدان فيها أبجديات كرة القدم، ليشد بعدها الرحال إلى وجهات أخرى داخل فرنسا وخارجها، ويصنع اسمه كواحد من أحسن اللاعبين في العالم.

في المقابل، يُعاني مارسيليا هذا الموسم من تذبذب واضح في المستوى، إذ يحتل الفريق المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، ويبتعد عن المتصدر باريس سان جيرمان بـ 20 نقطة كاملة، ويخطط للتعاقد مع زيدان للعودة إلى الواجهة بالموسم القادم.

جدير بالذكر أن زيدن الدين زيدان (46 عاماً)، يلتزم الصمت حيال وجهته التدريبية المقبلة، إذ يريد الابتعاد حالياً عن ضغوط عالم كرة القدم، وقضاء أكبر وقت ممكن مع عائلته.

المصدر : كووورة