“غوغل” تنشئ مركز بيانات “صديقا للبيئة” في الدنمارك

“غوغل” تنشئ مركز بيانات “صديقا للبيئة” في الدنمارك

الدنمارك – أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية العملاقة، استثمار 600 مليون يورو لإنشاء مركز بيانات صديق للبيئة في الدنمارك.

وقال “جو كافا” نائب رئيس الشركة لمراكز البيانات العالمية، في بيان، إن المركز الجديد المقرر إنشاؤه في مدينة “فريدريسيا” (وسط)، هو الأول لـ “غوغل” في البلاد.

وتابع أن المنشأة ستكون من بين الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة في الدنمارك، ودون أي انبعاثات كربونية.

وأضاف أن مراكز بيانات غوغل في أوروبا إجمالا تستخدم طاقة أقل بمقدار الثلث مقارنة بنظيراتها التابعة لشركات أخرى.

وأكد “كافا” حرص الشركة على مواصلة الاستثمار في أوروبا، وفي المشاريع الصديقة للبيئة.

والمركز الجديد هو الخامس لغوغل في القارة، بعد آيرلندا وفنلندا وهولندا وبلجيكا، ومن القرر أن يفتتح عام 2021.

ومراكز البيانات هي منشآت ضخمة تضم العديد من الخوادم العملاقة التي يتم من خلالها معالجة وتخزين البيانات الخاصة بالشركات، وتستهلك الكثير من الطاقة لتشغيلها.