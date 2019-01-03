دونوفالي – احتفل النجم السلوفاكي ماريك هامسيك قائد نابولي الإيطالي بتساقط الثلوج مع بداية العام الجديد على الطريقة الروسية.

ونشر لاعب وسط نابولي على حسابه في إنستغرام فيديو يظهر فيه مع صديق له يغطسان بالثلوج وتحت درجات حرارة منخفضة في مدينة دونوفالي السلوفاكية.

وبعد العديد من التكهنات حول رحيل قائد نابولي عن النادي الإيطالي والانتقال للدوري الصيني في يناير الماضي أكد وكيل أعمال هامسيك أنه قد يمضي ما تبقى من مسيرته مع النادي الإيطالي.

يذكر أن عقد هامسيك مع النادي الإيطالي ينتهي عام 2020 وهو يعاني حاليا من إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن معظم مباريات فريقه في الفترة الماضية.

المصدر: الانستغرام