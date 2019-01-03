ليبيا – إعتبر المتحدث باسم قوة حماية سرت طه حديد أمس الأربعاء أن القذائف والألغام ومخلفات الحرب تشكل خطراً حقيقياً على المواطنين في مدينة سرت.

حديد أشار في تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية” إلى أن القذائف والذخائر والعبوات الناسفة تحدث دمارا للبنية التحتية وتحصد أرواحا بشرية،داعيا إلى التخلص منها بطرق صحيحة.

ويتابع حديد حديثه قائلا: “نتخوف من العبث بمخلفات الحرب أو استخدامها من قبل أشخاص ليس لهم دراية بكيفية تفكيك هذه المخلفات الخطيرة”.

المتحدث باسم قوة حماية سرت أكد أن أطنان القذائف والمخلفات التي تعثر عليها الفرق المتخصصة في مدينة سرت يجري تجميعها في أماكن خاصة بهدف تدميرها بعناية.