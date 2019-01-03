ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس الأربعاء سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا “تشوي سونغ سو” والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون ومد جسور الصداقة والتعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين.

كاجمان هنأ بحسب إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي السفير ورئيس وزراء كوريا الجنوبية بمناسبة حلول العام الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه الموكلة له.

وأكد عضو المجلس الرئاسي على رغبة حكومة الوفاق في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه شدد ” سو” على حرص رئيس وزراء بلاده على دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين خلال اتصال أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأشاد السفير الكوري بالجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لبسط الأمن الذي يمكن من خلاله عودة الشركات الكورية لاستكمال المشاريع المتعاقدة عليها.