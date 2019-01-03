كل ما تود معرفته عن مجموعة العراق في كأس آسيا

كل ما تود معرفته عن مجموعة العراق في كأس آسيا

العراق – يسعى منتخب إيران للفوز بلقبه القاري الرابع من خلال حصد لقب كأس آسيا 2019، لكن الخطر يكمن في المنافسين الذين سيواجههم في المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب الوطني العراقي، قد أقصى المنتخب الإيراني من دور الثمانية في البطولة القارية قبل أربع سنوات، بينما لدى فيتنام فريقاً قوياً في الوقت الحالي.

في حين تهدف اليمن إلى عكس انطباع مميز خلال مشاركتها الأولى في نهائيات كأس آسيا التي تُهيئ لبعض المباريات المُثيرة في هذه المجموعة.

إيران

التصنيف العالمي: 29

المشاركات السابقة: 13

أفضل نتيجة: الحصول على اللقب (1968، 1972، 1976)

نتيجة نسخة 2015: الدور ربع النهائي

المدرب: كارلوس كيروش

لا يحتاج صاحب المركز الأول آسيوياً حسب التصنيف العالمي إلى الدافع، حيث يسعى المنتخب الإيراني إلى إضافة لقب رابع في بطولة كأس آسيا إلى رصيده. لقد كان الانتظار طويلاً منذ الفوز الأخير باللقب عام 1976، وسيخرج المدرب كارلوس كيروش بالتأكيد أفضل ما يمتلكه فريقه.

العراق

التصنيف العالمي: 88

المشاركات السابقة: 8

أفضل نتيجة: الحصول على اللقب (2007)

نتيجة نسخة 2015: المركز الرابع

المدرب: سريتشكو كاتانيتش

الأبطال في عام 2007 وأصحاب المركز الرابع قبل أربع سنوات، وسيواجه منتخب العراق التحدي مرة أخرى. لقد وعد المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بأن فريقه لن يفتقر إلى الحافز للفوز باللقب، وهذا يعني بالتأكيد أن العراق سيكون فريقاً مثيراً للمشاهدة.

فيتنام

التصنيف العالمي: 100

المشاركات السابقة: 1

أفضل نتيجة: الدور ربع النهائي (2007)

نتيجة نسخة 2015: لم تتأهل للنهائيات

المدرب: بارك هانغ-سيو

أنهت فيتنام عام 2018 بالطريقة التي بدأت بها، وذلك على أعلى مستوى بعد أن فاز المنتخب الأول بلقب بطولة آسيا 2018 في كانون الأول/ديسمبر، أي بعد 11 شهراً من احتلال المنتخب الفيتنامي تحت 23 عاماً المركز الثاني في بطولة آسيا عام 2018. كان بارك هانغ-سيو المدرب الرئيسي لكلا الفريقين وسوف تسعى فيتنام لاستغلال فرصها لبلوغ الأدوار الإقصائية.

اليمن

التصنيف العالمي: 135

المشاركات السابقة: لا يوجد

المدرب: جان كوسيان

اليمن هو المنتخب الثالث الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، وهو سيواجه منتخبات قوية أمثال إيران والعراق وفيتنام. وسيكون التقليل من شأن المنتخب اليمني من قبل المنافسين أمراً خطيراً عليهم، لأن رجال المدرب جان كوسيان مُصممون على ترك بصمتهم في الإمارات 2019.