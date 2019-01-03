كومباني: صراع البريميرليج لن ينتهي إذا خسرنا من ليفربول

كومباني: صراع البريميرليج لن ينتهي إذا خسرنا من ليفربول

انجلترا – يرى فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي، إن آمال فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي، لن تنتهي، حتى لو خسر أمام ليفربول المتصدر، في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، متأخرا بـ7 نقاط عن ليفربول.

وأبلغ كومباني وسائل إعلام بريطانية “من السهل للجميع الاعتقاد أن كل شيء يتوقف على هذه المباراة”.

وتابع “ربما أنا الوحيد الذي يختلف مع هذا الأمر، لأننا قدمنا أداء أقل من المعتاد في 3 مباريات”.

ويحافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري حتى الآن هذا الموسم، فيما خسر سيتي في ثلاث مناسبات جميعها في ديسمبر/ كانون الأول إذ سقط أمام تشيلسي وكريستال بالاس وليستر سيتي.

وأضاف كومباني “عندما تتأخر بفارق 10 نقاط، ولا يوجد بينك وبين المتصدر العديد من الأندية، يتطلب الأمر أن يتعرض الفريق الآخر لشهر واحد سيئ وستقترب منه”.

ونال سيتي اللقب من غريمه مانشستر يونايتد في موسم 2011-2012 رغم أنه كان متأخرا عنه بـ8 نقاط بعد 32 مباراة.

وقال كومباني “تجاوزنا 8 نقاط في 6 مباريات في الماضي، الحقيقة أنني لا أفكر في هذا السيناريو أو ماذا سيحدث لو خسرنا”.

وتابع “سنفكر في هذا الأمر عندما يحين الوقت لمواجهته”.

المصدر : كووورة